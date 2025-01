video suggerito

Imprenditore ferito nel Casertano: 5 colpi di pistola al petto, è grave. Fermato 29enne Un 29enne è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio a Cancello e Arnone (Caserta): avrebbe ferito un imprenditore 44enne, sparandogli contro 5 colpi di pistola nel pomeriggio del 31 dicembre.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si sarebbe avvicinato al lato dell'automobile, avrebbe puntato l'arma all'interno dell'abitacolo e avrebbe fatto fuoco. Cinque volte. È la ricostruzione del grave ferimento di un imprenditore di 44 anni della provincia di Caserta, raggiunto da cinque colpi di pistola intorno alle 18 di ieri, 31 dicembre, e ora ricoverato nella clinica Pineta Grande di Castelvolturno. Movente ancora da decifrare, ma il presunto responsabile è stato rintracciato poco più di un'ora dopo dai carabinieri: si tratta di un 29enne con precedenti di polizia, è verosimile che l'episodio sia legato ad una precedente lite tra i due nata per futili motivi.

Il ferimento è avvenuto a Cancello e Arnone, lungo la strada provinciale in località Cappella Reale. Non si sarebbe trattato di un appuntamento, i due si conoscevano ma si sarebbero incrociati per caso. Il 29enne, non è chiaro se all'improvviso o se dopo una ennesima discussione, avrebbe sparato puntando verso il torace della vittima, stando in piedi al lato del veicolo; il 44enne è stato ferito con tre proiettili in petto e due alla spalla. Soccorso, è stato accompagnato alla clinica Pineta Grande, dove è stato inizialmente ricoverato in Rianimazione; era in condizioni gravi, probabilmente è riuscito a scampare alla morte soltanto perché l'aggressore ha usato un calibro piccolo, 7.65.

Le indagini sono state svolte dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, sotto il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere; fondamentale la testimonianza di una persona che aveva assistito al ferimento e ha fornito le prime indicazioni ai militari. I successivi accertamenti hanno portato all'individuazione del 29enne, intorno alle 19.30 di ieri, e al ritrovamento di una pistola che potrebbe essere quella utilizzata per il ferimento. In serata è arrivato il fermo con l'accusa di tentato omicidio.