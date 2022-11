Imprenditore casertano spacciava cocaina nel suo locale agli amici facoltosi: arrestato L’uomo, 50 anni, è stato arrestato in flagranza di reato: è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e di 800 euro in contanti.

A cura di Valerio Papadia

Droga, cocaina nella fattispecie, che spacciava nel suo locale ai suoi amici facoltosi, quelli della "Caserta bene": un imprenditore casertano di 50 anni, attivo nel settore del turismo, è stato arrestato dalla Polizia di Stato, in flagranza di reato, con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

In particolare, i "Falchi" della Squadra Mobile di Caserta, appreso che il 50enne era solito tenere con sé dosi di cocaina da vendere a una ristretta cerchia di amici facoltosi, si sono appostati all'esterno del suo locale e hanno notato che l'uomo, dopo essere uscito, si è recato in un vicino deposito nella sua disponibilità. I poliziotti lo hanno così bloccato e sottoposto a perquisizione, trovandolo in possesso di circa 2 grammi di cocaina; all'interno del deposito, invece, gli agenti hanno trovato altri 20 grammi di cocaina, bilancini di precisione, un coltello e vari sacchetti atti al confezionamento della droga.

La perquisizione è stata poi estesa alla casa dell'imprenditore, nel centro di Caserta, dove è stata rinvenuta un'altra dose della stessa sostanza, oltre che 800 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti dagli inquirenti provento dell'attività di spaccio. Arrestato, il 50enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del giudizio di convalida dell'arresto.