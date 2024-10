video suggerito

Molesta una donna e si infila nell’auto dell’uomo che la aiuta, arrestato in piazza Garibaldi La Polizia ha arrestato un 26enne algerino: dopo aver molestato una donna nei pressi della stazione centrale, si è intrufolato nell’automobile di un passante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un'auto che procede con una portiera aperta, un uomo aggrappato al veicolo coi piedi penzoloni: è la scena che si è trovata davanti una pattuglia della Polizia di Stato in piazza Garibaldi, nel centro di Napoli, impegnata nei servizi di controllo del territorio. Il motivo è stato chiaro poco dopo: l'uomo in bilico si era intrufolato nell'abitacolo dopo che l'automobilista si era fermato per soccorrere la donna che stava molestando. L'intervento si è concluso con un arresto: danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio risale alla serata di ieri, 14 dicembre. La pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli stava pattugliando le aree nei dintorni della stazione centrale quando ha notato l'automobile in movimento con una persona aggrappata. L'uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato bloccato con difficoltà e identificato; si tratta di un 26enne algerino, irregolare sul territorio nazionale. L'antefatto è stato ricostruito dai poliziotti tramite le testimonianze raccolte sul posto.

È così venuto fuori che, una manciata di istanti prima, il giovane aveva preso di mira una donna che si trovava da sola in strada; l'aveva importunata e lei, intimorita, aveva attirato l'attenzione di un automobilista e gli aveva chiesto aiuto, nel tentativo di allontanarsi. A quel punto, però, il 26enne si era intrufolato nell'automobile e il guidatore era ripartito col giovane ancora attaccato alla portiera. Una volta portato negli uffici di polizia, il 26enne ha minacciato più volte gli agenti e ha danneggiato la porta di ingresso.