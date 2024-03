Il Volo incontra i fan al centro commerciale Vulcano Buono di Nola per selfie e autografi: c’è il tour “Ad Astra” Il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sarà al Centro Commerciale di Nola sabato 30 marzo alle 16 per selfie e autografi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Volo incontra i fan al Vulcano Buono di Nola. Appuntamento per sabato 30 marzo alle ore 16,00 in piazza Capri, al centro commerciale della provincia di Napoli. Qui, il gruppo musicale, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, incontrerà i suoi ammiratori. Un'occasione imperdibile per scattare selfie e farsi autografare il nuovo album "AD ASTRA", che uscirà il giorno prima, venerdì 29 marzo 2024.

AD ASTRA è l'ultima fatica dei tre straordinari interpreti della canzone italiana. Un viaggio sonoro dal sapore internazionale attraverso undici tracce, che arriva dopo la partecipazione al 74esimo Festival di Sanremo con “Capolavoro”, a coronazione dei 15 anni di carriera del trio. Si calcola che Il Volo abbia fino ad oggi venduto oltre 20 milioni di copie di album.

Ad Astra il nuovo album de Il Volo al Vulcano Buono

AD ASTRA è un vero e proprio abito fatto su misura, cucito sulle tre distinte e complementari personalità dei suoi interpreti. Un progetto discografico unico nel suo genere, nato da un intenso lavoro condiviso con un eccezionale team composto da alcuni dei più importanti autori e producer del momento. Undici brani dal sound immediato e brillante che tracciano un ponte tra il passato e il presente, con un deciso slancio verso il futuro.

"AD ASTRA – si legge in una nota – è una vera e propria esperienza cosmica senza confini, tra atmosfere intimistiche e suggestioni celestiali, con cui il trio italiano più famoso al mondo unisce il proprio talento musicale alla grandezza dello spazio e del tempo. Il concept metafisico dell’album sfida i confini del visibile e proietta gli ascoltatori nei misteri profondi dell’universo, attraverso le difficoltà fino alle stelle, Per Aspera… Ad Astra, invitandoli ad esplorare l'ignoto con il solo potere della musica".