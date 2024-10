video suggerito

"Il vino è mio", lite tra cognati a tavola finisce a coltellate: 2 arresti nel Napoletano È accaduto a Casoria, nella provincia di Napoli, dove una lite tra cognati a causa del vino è sfociata nel sangue: due uomini sono stati arrestati dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

C'era chi asseriva che il vino che si trovava a tavola lo avesse comprato lui, qualcun altro invece spergiurava, però, che fossero suoi i soldi utilizzati per comprarlo. Una banale discussione a tavola per il vino è sfociata nel sangue a Casoria, nella provincia di Napoli, dove, al culmine della lite, due uomini sono stati aggrediti, colpiti con coltellate e sprangate, mentre altri due sono stati arrestati dai carabinieri.

Nella serata di ieri, martedì 22 ottobre, in una casa nel centro di Casoria, quattro uomini e una donna sono a tavola. Gli uomini sono tutti cognati tra loro, hanno 66, 65, 61 e 56 anni, mentre la donna, 58 anni, è la moglie di uno di loro, nonché sorella di altri due. Poco prima di iniziare la cena, nasce la discussione: uno degli uomini dice di aver comprato il vino, un altro però controbatte di avergli dato lui i soldi. La questione non si riesce a dirimere e la lite degenera: il 61enne afferra un coltello e colpisce al fianco il cognato 56enne; il 66enne, invece, afferra una spranga e colpisce alla testa il cognato 65enne. Nella bagarre interviene anche la donna, che rimedia una frattura al braccio.

Nell'appartamento intervengono i carabinieri della stazione di Casoria, che ricostruiscono quanto accaduto: il 61enne e il 66enne vengono arrestati per tentato omicidio e trasferiti in carcere. Gli altri due cognati e la donna sono invece stati trasportati in ospedale: per loro ferite giudicate guaribili in 30 e 10 giorni.