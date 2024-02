Il “viaggio” di un’auto rubata a Napoli: reimmatricolata in Polonia e rivenduta a Volla Un’automobile rubata a Napoli nel 2022 ritrovata a Volla dopo essere stata portata in Polonia e reimmatricolata di nuovo in Italia. Denunciato per riciclaggio il possessore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'automobile rubata nel 2022 e ritrovata a Volla dopo essere stata reimmatricolata in Polonia

Un lungo viaggio da Napoli alla Polonia per poi tornare ancora nella provincia di Napoli: un'automobile rubata nel 2022 ha attraversato mezza Europa dal Mediterraneo al Baltico solo per poi essere recuperata dai poliziotti e restituita al legittimo proprietario. Non è bastato, dunque, l'averla reimmatricolata dopo un breve periodo all'estero: alla fine è stata comunque identificata e, dopo il sequestro, restituita alla persona alla quale era stata rubata poco meno di due anni fa.

Tutto è iniziato su via Filichito a Volla, nell'hinterland di Napoli, durante un banale controllo della Polizia Metropolitana: in particolare, gli agenti hanno fermato una Smart For Four che, da un primo controllo, era risultata in regola di tutto. Ma da controlli più approfonditi, è emerso che l'auto fosse appunto stata precedente immatricolata in Polonia, e che alcuni dati non corrispondevano tra loro. E così, i controlli si sono estesi ulteriormente, facendo emergere che il telaio non era quello originale, e a quel punto i sospetti si sono rivelati concreti. L'automobile, infatti, è risultata rubata nel 2022 a Napoli.

Un tipo di furto sempre più frequente: automobile fatte sparire in Italia e poi portate all'estero dove vengono "rinazionalizzate" e quindi riportate in Italia dove vengono, nuovamente, vendute con nuovi documenti. Ma non sempre tutto va secondo i piani: questa volta, le nuove targhe e la nuova documentazione, tutta italiana, non è bastata a far emergere il doppio cambio di immatricolazione (da italiano a polacco e poi nuovamente da polacco a italiano). Il possessore dell'auto, dal valore di 15mila euro, è stato quindi denunciato per riciclaggio, mentre il veicolo è stato sequestrato in attesa di poter essere restituito al legittimo proprietario.

