Il treno della Circum è troppo affollato, rissa a bordo tra i passeggeri: arrivano le forze dell’ordine

Il treno della Circumvesuviana affollato (Foto: Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti)

Disagi e violenza, nella mattinata odierna, mercoledì 1° ottobre, su un treno della Circumvesuviana partito da Napoli e diretto a Sorrento. A causa delle condizioni di sovraffollamento del convoglio, a bordo è scoppiata una rissa tra alcuni passeggeri, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine alla stazione di Meta di Sorrento. Da quanto si apprende, l'intervento delle forze dell'ordine è stato risolutivo e, dopo le iniziali tensioni, è stata riportata la calma; il treno è potuto dunque ripartire alla volta di Sorrento con circa 25 minuti di ritardo.

A raccontare quanto accaduto questa mattina a bordo del treno è stata, sui social, anche la pagina "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti" che, da anni, denuncia in maniera ironica i disagi vissuti dagli utenti. "Stamattina abbiamo raggiunto il punto di non ritorno dell'epopea vesuviana. Il treno da Pioppaino a Meta ha viaggiato con una capienza che ha riscritto il concetto di spazio, con le persone che si sono alzate sui sedili per far spazio ad altre persone. Ma il vero, drammatico colpo di scena si è materializzato proprio alla fermata di Meta quando, con le condizioni di viaggio ormai critiche, è scoppiata una violenta colluttazione a bordo; vittima un ragazzo che ha ricevuto un violento schiaffone da un signore (per cause ancora da chiarire)" racconta la pagina.

"Il treno – si legge ancora – ha quindi fermato la sua corsa alla stazione di Meta, per far scendere tutte le persone in attesa dell'arrivo delle Forze dell'ordine. Dopo 20 minuti, durante i quali i passeggeri si sono divisi tra quelli che chiedevano cosa fosse successo e quelli che avevano visto tutto narrando l'episodio con incredibile ars oratoria, la Vesuviana è ripartita verso Sorrento, serenamente, consapevole d'aver scritto un altro memorabile capitolo della sua storia".