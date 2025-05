video suggerito

Il terremoto stavolta non fa paura: è solo l’ondata di gioia per i gol del Napoli Il sismografo oscilla ma stavolta il bradisismo ai Campi Flegrei non c’entra niente: sono i gol di McTominay e Lukaku. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia la mette in questo modo: ogni tanto la geofisica misura la passione sportiva. È successo a Napoli, la città dei Campi Flegrei e del Vesuvio, del bradisismo e dei, purtroppo, frequenti "scuotimenti" della terra. Ieri il sismografo, uno dei tanti della grande rete di monitoraggio, ha oscillato ma non per sussulti che arrivavano dalle viscere della terra, bensì per rumori antropici, felici rumori antropici.

Che significa? Presto detto: le immagini dell'oscillazione del sismografo allegate la registrazione, da parte della stazione CMTS della rete di monitoraggio sismico dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, dello scuotimento del suolo provocato dalla gioia dei tifosi del Napoli in occasione dei due gol di Scott McTominay e Romelu Lukaku che ieri sera hanno sancito la vittoria della loro squadra e la conquista del quarto scudetto.