Il sub Giuseppe Izzo disperso in mare a Castel Volturno: ricerche in corso

Momenti di apprensione per le sorti di Giuseppe Izzo, un uomo di 66 anni di Torre del Greco, nella provincia di Napoli, disperso nelle acque di Baia Verde, a Castel Volturno, nel Casertano. Di Giuseppe Izzo si sono perse le tracce nella mattinata di ieri, martedì 16 settembre: l'uomo è uscito in mare per una battuta di pesca subacquea e non ha più fatto ritorno. L'allarme è scattato intorno alle 10.30, quando l'amico con cui il 66enne si era immerso, non vedendolo riemergere, ha allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco, che hanno avviato le ricerche di Giuseppe Izzo, che si sono avvalse di mezzi navali e di ricognizioni aeree e sono andate avanti per tutta la giornata di ieri, fino al tramonto, sfortunatamente senza esito.

Le ricerche sono riprese nella mattinata odierna; purtroppo, con il passare delle ore, si affievoliscono le speranze di ritrovare Giuseppe Izzo in vita. Da quanto si apprende, l'uomo si sarebbe immerso senza boa di segnalazione; i soccorritori non escludono che il 66enne possa essere stato colto da un malore durante la battuta di pesca subacquea. Al momento, non sono state rinvenute in mare tracce utili al suo ritrovamento.