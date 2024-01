Il sindaco di Scafati: “Ambulanze in ritardo su un incidente e senza medico. Merde” Pasquale Aliberti ha pubblicato sui social un video e dei messaggi contro il 118 e la gestione della sanità. La replica di “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

"Incidente con tre feriti… sono presente sul posto… prima ambulanza arriva dopo 32 e 48 minuti, tutte e due senza medico. Merde". É il post che ha pubblicato sul suo profilo social Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati (Salerno) e medico. Con tanto di insulto finale in maiuscolo, che in una successiva revisione diventerà "che schifo". Vicenda da cui il primo cittadino trae spunto per puntare il dito contro la sanità campana e Vincenzo De Luca, ma a scatenare le polemiche sono i termini (e i modi) utilizzati quando l'equipaggio del 118 è arrivato sul posto.

La storia comincia nel pomeriggio del 16 gennaio, quando compare su Facebook il post di Aliberti. "Merde" resta lì per qualche ora, almeno alle 17.50 alle 21, come si vede nella cronologia delle modifiche sul social network. Il riferimento è più chiaro se si guardano gli altri due post che nel frattempo il sindaco ha pubblicato: c'è stato un incidente con tre feriti, racconta, lui si è trovato casualmente sul posto e le ambulanze sono arrivate in ritardo e senza medico a bordo.

É lo stesso Aliberti a pubblicare un video in cui lo si vede discutere coi sanitari del 118, spalleggiato da alcuni presenti, mentre il ferito è ancora bloccato sulla barella a poco più di un metro. Ed è ancora lui che, in risposta ad un utente, spiega:

Sono stato il primo a scendere dall'auto quando ho visto l'incidente davanti a me. Ho visto 3 persone a terra, ho soccorso quella che sembrava più grave, ho aspettato 32 minuti dalla chiamata di un vigile urbano che non era in servizio la prima ambulanza, poi ancora 41 minuti l'arrivo della seconda. Ho fatto il mio dovere di Sindaco e di medico in quei minuti che le ambulanze non arrivavano, giunte poi senza medico a bordo.

Poco dopo, con un altro post, Aliberti racconta di un altro incidente:

A poco più di un'ora dal precedente incidente, in corso Nazionale un rider viene travolto da un'autovettura. Soccorso da alcuni cittadini, l'ambulanza è arrivata dopo 20 minuti senza il medico a bordo. Allora questo 118 è uno scherzo? Qui si muore. Intervenga il Governo. Questo è quello che accade nel quotidiano in questa Città. Il Governo commissari la Sanità. La tolga dalle mani di De Luca.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Lei è medico, ci venga ad aiutare"

La vicenda è stata segnalata dall'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate", che, dopo aver ricordato le procedure del 118 e spiegato che in caso di codice non rosso non è obbligatoria la presenza di un medico, tramite una lettera aperta si è schierato a fianco del personale del 118 e ha ironicamente invitato Aliberti ad aiutare nei soccorsi:

Sindaco, la aspettiamo, una divisa per lei c’è sempre. Abbiamo tremendamente bisogno di medici nel 118, ogni tanto la fascia tricolore la può riporre nel cassetto. La prossima volta, invece di inveire contro una infermiera “donna” (rigorosamente ripreso da un cellulare), si occupi di monitorare le condizioni della vittima dell’incidente. Ah quasi quasi dimenticavamo: caro sindaco lei ha condiviso un video dove vengono ripresi in volto dei soccorritori in servizio… che passo falso! Ps: Ringraziamo il signore che nel video ha fatto da scudo impedendo al Sindaco di avvicinarsi oltremodo alla infermiera minacciandola di provvedimenti al Direttore Generale dell’ASL.