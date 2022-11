Il sindaco dà la cittadinanza a 65 minori stranieri: “Iniziativa simbolica in attesa di nuove leggi” Accade a Cesa, nella provincia di Caserta, dove il sindaco Enzo Guida ha deciso di conferire la cittadinanza a 65 minori, residenti nel Comune.

A cura di Valerio Papadia

Una iniziativa all'insegna dell'inclusione quella che Enzo Guida, sindaco di Cesa, nella provincia di Caserta, ha voluto intraprendere, un'azione simbolica con un messaggio chiaro: l'amministrazione ha deciso di conferire la cittadinanza a 65 minori che vivono in città e che, per le normative vigenti, non possono ancora considerarsi italiani.

La cittadinanza ai 65 minori sarà conferita sabato

La cerimonia di conferimento della cittadinanza ai 65 minorenni che vivono a Cesa si terrà sabato 26 novembre, all'interno dell'auditorium Gennaro De Angelis della scuola media Francesco Bagno: l'iniziativa è stata voluta, oltre che dall'amministrazione comunale, anche dall'istituto scolastico, in collaborazione con l'Unicef.

"In attesa che il Parlamento Italiano decida di modificare le norme in materia, dichiareremo cittadini onorari tutti quei ragazzi che, per le attuali leggi, non possono essere ancora considerati italiani" ha dichiarato il sindaco Guida.

"È motivo di vanto tenere questa manifestazione assieme ad una organizzazione come l'Unicef che lavora in 190 paesi del mondo, è che sempre in prima linea nel promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti" ha dichiarato ancora il primo cittadino di Cesa.