Donna muore a 47 anni per grave malattia cerebrale, i suoi organi salvano due persone All'Ospedale Moscati di Aversa prelevati cuore e reni della donna. Sono stati trapiantati in due pazienti campani.

A cura di Pierluigi Frattasi

Muore a 47 anni per una grave patologia cerebrale, ma il suo cuore e i suoi reni vengono espiantati e salvano la vita di due persone in Campania. Un gesto di grande generosità che ha donato la vita ad altri esseri umani. Il prelievo multiorgano è stato eseguito all’0spedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa, la mattina del 17 aprile 2024, grazie all'impegno profuso dall'Equipe Medica ed Infermieristica dell’U0C di Anestesia e Rianimazione diretta dalla dottoressa Eufrasia Silvestro.

La donatrice era una donna di 47 anni, di nazionalità non italiana, ricoverata in Rianimazione in gravissime condizioni cliniche perché affetta da grave patologia cerebrale, la cui evoluzione ha determinato la morte cerebrale. Sono stati prelevati il fegato dall'equipe del AORN Cardarelli di Napoli ed i reni dall’Equipe di Salerno, i tre organi sono stati trapiantati in Regione Campania.

Il gesto di generosità dei familiari

Preso atto delle condizioni cliniche della paziente, il Coordinatore Locale per i prelievi e donazione d'organo e tessuti, Umberto Di Vincenzo, ha effettuato la regolare segnalazione al Direttore Sanitario del Presidio, la quale ha convocato con solerzia il collegio Medico per l'accertamento di morte encefalica. Il collegio medico, composto da Adriana Correra, Medico della Direzione Sanitaria, Annalisa Fontana, Medico Anestesista/Rianimatore ed Antonio Reia, Medico Neurologo, ha accertato la morte con i criteri neurologici.

I familiari, riuscendo ad andare oltre il profondo dolore, hanno espresso la non opposizione al prelievo di organi e tessuti, dando prova di grande solidarietà e generosità.

L'Asl di Caserta in una nota ha sottolineato:

Ancora una volta presso l'UOC di Anestesia e Rianimazione si è attivato, in modo efficace ed efficiente il percorso mantenimento-prelievo-trapianto degli organi e tessuti mediante la proficua collaborazione tra il Coordinatore Locale ed il personale del CRT, (Centro Regionale Trapianti) e di tutto il personale medico, infermieristico e socio-sanitario afferente alla Terapia Intensiva e al Blocco operatorio.

Il Direttore dell’U0C di Anestesia e Rianimazione dell’0spedale “S.G. Moscati”, Eufrasia Silvestro, ha espresso:

la propria gratitudine alla Direzione Strategica Aziendale per la costante attenzione, supporto e sensibilità dimostrata nel sostenere e valorizzare tutte le attività sanitarie, consentendo di esprimere elevati livelli qualitativi come l'esecuzione dei prelievi di organi e tessuti, che di per sè rappresentano un significativo indicatore di qualità nella valutazione dell'attività di un Reparto di Rianimazione. Un ringraziamento particolare al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero per la una sua professionalità e costante collaborazione; al dr Antonio Reia e ai tecnici neurofisiopatologia Giuseppe D'amico e Teresa Carandente, afferenti all’U0SD Neurologia, Responsabile dr. Giovanni Cerullo, per la loro disponibilità e professionalità.

Il Direttore dell'U0C di Anestesia e Rianimazione ha quindi ringraziato doverosamente:

la donatrice ed i familiari che hanno offerto un grande atto di amore, amore per la vita , quella vera; questo atto di amore ha preso forma grazie all'impegno e alla professionalità di tutto il personale sanitario coinvolto a vario titolo, una menzione a parte merita il personale medico, infermieristico e socio-sanitario afferente alla Terapia Intensiva e al Blocco operatorio per la consolidata sensibilità e cultura alla donazione e ai prelievi d'organo. La donazione di organi, tessuti e cellule rappresenta una straordinaria opportunità di sopravvivenza per molti pazienti che spesso non hanno possibilità di altri trattamenti terapeutici efficaci.