Il sindaco blocca il rapper Frezza: niente concerto in Irpinia. E lui: “La libertà di parola non è reato”

Niente concerto di Frezza a Montefredane: il sindaco del comune irpino ha fatto sapere che il 27 settembre, giorno in cui si sarebbe dovuto esibire in città, non si terrà l'evento live con il giovane rapper napoletano. Il motivo andrebbe ricercato nei testi "troppo spinti" del giovane, considerati inappropriati. Lo stesso sindaco Ciro Aquino, ha spiegato che "l'evento è stato annullato d'intesa con i proprietari della struttura". Un ritiro che ha permesso dunque, spiega il primo cittadino di Montefredane, "di evitare l’emanazione di un’apposita ordinanza sindacale".

Frezza: "Libertà di parola non penso sia mai stata reato".

Duro il commento del rapper Frezza, che nelle sue storie su Instagram ha replicato dicendo che, se lui istiga alla violenza, "allora i film di mafia e camorra che fanno?", ricordando anche che "non penso sia mai stata reato la libertà di parola", e che ne suoi testi racconta "la mia vecchia vita dimostrando che chi vuole veramente può farcela e può uscire da brutti contesti". Questo il testo completo della replica di Frezza, affidata ai social:

Viviamo in una società che abbandona i deboli e poi si sorprende quando diventano mostri. Nel 2025 mi annullano ancora i live perché Frezza istiga alla violenza, i film di mafia o camorra che fanno? È la seconda volta che mi succede e mi chiedo: perché non fate le cose che dovreste fare? Io canto, racconto la mia vecchia vita dimostrando che chi vuole veramente può farcela e può uscire da brutti contesti. Alla violenza istigate voi, noi cantiamo e non penso sia mai stata reato la libertà di parola. L'unica cosa che è riuscita a salvarmi dalla vita difficile che vivevo è stata la musica, voi che fate? Mi impedite di farla. Questa è l'Italia.

Chi è il rapper Frezza, l'enfant prodige del rap napoletano

Luigi Ernani Frezza, conosciuto come "Frezza", è un giovanissimo rapper napoletano: nato il 4 gennaio 2004, si è fatto subito conoscere con pezzi come "Plata o Plomo", "GTA", "Favelas" e "Vecchio stampo & West Coast", singolo che ha raggiunto la 29esima posizione della Top 200 di Spotify. Quest'anno, ha aperto le danze con "Demonia", mentre in estate è uscito il nuovo singolo "Gotti", prodotto da Warner Music Italy. Considerato l'enfant prodige del rap napoletano, è molto conosciuto dai più giovani, che affollano i suoi live nonostante la giovane età e la finora breve carriera musicale.