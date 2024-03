Il prefetto Michele di Bari: “Napoli dopo il Reddito di Cittadinanza ha tenuto ma c’è ancora da lavorare” Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ai microfoni di Fanpage.it illustra le criticità della città e il percorso delle Istituzioni per superarle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Il prefetto Michele di Bari

"Napoli è una città che già conoscevo, intellettualmente vivace, culturalmente avanzata. Sta all'Umanità di questo tempo accompagnare questa città straordinaria, accompagnata da una comunitas straordinaria": Michele di Bari, dallo scorso 15 dicembre prefetto di Napoli, racconta così la città che lo ha accolto dal 15 dicembre scorso, quando ha succeduto a Claudio Palomba. Ai microfoni di Fanpage.it il Prefetto affronta le criticità cittadine, tra disoccupazione, sicurezza e legalità, soffermandosi su un aspetto: il futuro di questa città dipende da come vengono affrontati problemi, in un percorso che coinvolge le Istituzioni ma anche le associazioni sul territorio e il terzo settore.

La tenuta sociale dopo il reddito di cittadinanza

Nei mesi scorsi uno dei temi principali era la tenuta sociale successivamente all'abolizione del reddito di cittadinanza: si temevano forti ripercussioni, soprattutto negli strati sociali meno abbienti, una volta venuto a mancare il sussidio. Spiega il Prefetto:

Questo non è accaduto perché tutte le Istituzioni stanno lavorando per soluzioni di accompagnamento. È un tema che stiamo affrontando col governo nazionale e credo che a breve potrebbero esserci già delle risposte. Col ministero del Lavoro c'è una interlocuzione quotidiana, il sottosegretario Durigon si sta impegnando su questa vicenda, questo progetto che insieme stiamo elaborando potrebbe dare buoni risultati.

Il "modello Caivano", la scommessa del Governo

Caivano, spiega il prefetto Di Bari, è "la scommessa del Governo nazionale": per il Comune della provincia Nord di Napoli sono state investite ingenti risorse e oggi la Commissione Straordinaria lavora supportata da un Commissario Governativo che "attraverso interventi straordinari sta bene operando per creando condizioni di una migliore qualità della vita". "Tutto questo – prosegue – è un grande percorso di idee ma anche di soluzioni a problematiche antiche che vedono la città di Caivano in una situazione molto, molto preoccupante".