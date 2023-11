Michele Di Bari è il nuovo prefetto di Napoli, Claudio Palomba al Viminale Il nuovo prefetto di Napoli è Michele Di Bari; ex prefetto di Venezia, ha affrontato l’emergenza della strage del bus di Mestre costata la vita a 21 persone.

A cura di Nico Falco

Michele Di Bari è il nuovo prefetto di Napoli, il suo insediamento in piazza del Plebiscito è previsto entro un paio di settimane. Sessantaquattro anni, lascia la guida della Prefettura di Venezia, dove era dal 6 marzo 2023, e succede a Claudio Palomba, che invece andrà al Viminale, dove è stato nominato capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali al posto di Claudio Sgaraglia, designato nuovo prefetto di Milano. La nomina del nuovo prefetto è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione di ieri, 27 novembre, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantadosi.

Nato nel 1959 a Mattinata, in provincia di Foggia, l'ultima emergenza affrontata come prefetto di Venezia è stata quella della strage del bus di Mestre del 3 ottobre scorso, quando il veicolo è precipitato dal cavalcavia causando la morte di 21 persone. Dal 24 giugno 2022, Di Bari è coordinatore del Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari; dal 7 novembre 2022 è irettore della Struttura di Missione per gli "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

Nel corso della sua carriera è stato segretario comunale di diversi Comuni, capo di Gabinetto e viceprefetto di Foggia; vice commissario governativo della nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani; commissario straordinario di numerosi Comuni. É stato nominato prefetto il 22 dicembre 2010, in questa qualità ha assunto l'incarico di vice commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia. Successivamente è stato Prefetto a Vibo Valentia, Modena e a Reggio Calabria e capo dipartimento del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.