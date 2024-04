Il posteggiatore strimpella nei vicoli di Napoli. Non sa che ad ascoltarlo c’è il soprano più famoso al mondo Nei vicoli dei Quartieri Spagnoli un “posteggiatore” strimpella una canzone napoletana. Ad ascoltarlo e girare un video non è una turista qualunque: è Anna Netrebko, regina della lirica mondiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

"Comme facette mammeta" è una delle canzoni che a pieno titolo fanno parte dei capisaldi della canzone classica napoletana. Composta nel 1906 da Salvatore Gambardella sul testo di Giuseppe Capaldo, è ancora una delle melodie più suonate e conosciute nel mondo, anche grazie a Renzo Arbore e alla sua "Orchestra Italiana" che dagli anni Novanta in poi portarono in giro per il mondo il repertorio napoletano classico rivisitato.

Dunque non stupisce ancor oggi sentire i posteggiatori suonarla per i vicoli di una Napoli affollata di turisti stranieri che hanno voglia di battere le mani a tempo e divertirsi. È successo anche qualche giorno fa: un posteggiatore allegramente vestito color limone di Sorrento, si avvicina ad una distinta donna con grossi occhiali scuri che è seduta a mangiare in uno dei ristorantini dei Quartieri Spagnoli che occupano i vicoli con dehores e tavolini, offrendo una doppia esperienza: culinaria e visiva.

La signora ascolta, prende il telefonino e fa un video, cantante di strada si esalta e si produce in qualche nota più acuta. La buona volontà c'è tutta, la resa non è proprio il massimo ma non fa niente: è una bella giornata e "Comme facette mammeta" è una canzone che mette allegria anche se non si capiscono le parole. Probabilmente il posteggiatore napoletano non sapeva che la signora seduta al tavolo del ristorantino non era una semplice turista straniera ma Anna Netrebko, superstar della musica lirica, il soprano più famoso al mondo. Netrebko, russa naturalizzata austriaca, sposata col tenore azero Yusif Eyvazov, era a Napoli per celebrare i suoi 30 anni di strepitosa carriera con «La Gioconda» di Ponchielli al Teatro San Carlo. La protagonista di leggendarie esibizioni è di casa all'ombra del Vesuvio e il suo rapporto con il Massimo partenopeo è di lunga data.