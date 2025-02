Il più grande planetario d’Europa a Montecorvino Rovella: accordo con la Federico II

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, il più grande planetario d'Europa: grazie ad un accordo tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e il comune salernitano, nascerà il "San Pietro", che si candida fin da subito a diventare un polo scientifico d'avanguardia. A Montecorvino Rovella, del resto, già dal 1986 c'è un Osservatorio astronomico dedicato all’astronomo Gian Camillo Gloriosi, nativo proprio della cittadina salernitana.

La struttura, già parzialmente realizzata, attende solo gli ultimi lavori, che saranno finanziati dalla Regione Campania. "La Federico II si impegna a collaborare con il Comune di Montecorvino Rovella per l'utilizzo di un nuovo straordinario planetario in grado non solo di intrattenere le persone, di raccontare la bellezza del cosmo, ma sarà soprattutto una struttura dedicata alla scienza e alla ricerca per poter arrivare a nuove scoperte", ha spiegato il Rettore Matteo Lorito.

"Sarà il planetario più grande d’Europa", ha detto il sindaco Martino D’Onofrio, "Vogliamo che possa diventare un Centro studi e abbiamo scelto la Federico II per offrire agli studenti la possibilità di potere apprendere ed esercitarsi in una struttura idonea e futuristica". "I nostri ragazzi avranno l'opportunità di studiare in una struttura di ultima generazione", ha aggiunto il professore Giovanni Covone, docente di Astrofisica e astronomia, già vincitore del Premio Asimov nel 2024, "sarà per loro un'occasione di crescita, ma sarà anche utile ai docenti e agli astrofisici della Federico II".