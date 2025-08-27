Il pino di via Netti verso l’abbattimento, nuove proteste di residenti e associazioni

Il pino da abbattere. Foto / Carmine Attanasio

Venerdì 29 agosto è in programma l'abbattimento del pino di via Netti nel quartiere Vomero di Napoli, e le associazioni sono tornate a mobilitarsi, assieme ai residenti. "Già a fine luglio, con una mobilitazione di cittadini riuscimmo ad impedire l’abbattimento assieme ad Anna Savarese di Lega Ambiente e Fabio Procaccini della Lipu", spiega in una nota Carmine Attanasio, già tre volte Presiedente della Commissione Ambiente del Comune di Napoli.

Il pino di via Netti da abbattere. Foto / Carmine Attanasio

Attanasio ha spiegato che l'albero "si trova in area privata e gli stessi privati ne hanno chiesto l’abbattimento fornendo una perizia di parte per abbattere addirittura tutti e due i pini esistenti in via Netti", e che il Comune di Napoli abbia confermato l'abbattimento "senza disporre una controperizia ma prendendo per buona quella dei privati". Attanasio chiede che a Palazzo San Giacomo una controperizia prima di procedere: "Bisogna fare piena chiarezza considerato che parliamo di un albero centenario che dovrebbe essere annoverati tra quelli monumentali", e chiede così un nuovo rinvio all'abbattimento, previsto per venerdì 29 agosto.