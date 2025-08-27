Il pino di via Netti verso l’abbattimento, nuove proteste di residenti e associazioni
Venerdì 29 agosto è in programma l'abbattimento del pino di via Netti nel quartiere Vomero di Napoli, e le associazioni sono tornate a mobilitarsi, assieme ai residenti. "Già a fine luglio, con una mobilitazione di cittadini riuscimmo ad impedire l’abbattimento assieme ad Anna Savarese di Lega Ambiente e Fabio Procaccini della Lipu", spiega in una nota Carmine Attanasio, già tre volte Presiedente della Commissione Ambiente del Comune di Napoli.
Attanasio ha spiegato che l'albero "si trova in area privata e gli stessi privati ne hanno chiesto l’abbattimento fornendo una perizia di parte per abbattere addirittura tutti e due i pini esistenti in via Netti", e che il Comune di Napoli abbia confermato l'abbattimento "senza disporre una controperizia ma prendendo per buona quella dei privati". Attanasio chiede che a Palazzo San Giacomo una controperizia prima di procedere: "Bisogna fare piena chiarezza considerato che parliamo di un albero centenario che dovrebbe essere annoverati tra quelli monumentali", e chiede così un nuovo rinvio all'abbattimento, previsto per venerdì 29 agosto.