Il parroco fa un incidente ad Avellino: positivo all'alcol test, il vescovo lo sospende Sottoposto all'alcol test dai carabinieri in seguito a un incidente, il parroco è risultato positivo all'alcol test ed è stato sospeso dalle sue funzioni dal vescovo di Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È rimasto coinvolto in un incidente stradale e, sottoposto all'alcol test, è risultato positivo: protagonista della vicenda un prete, parroco di una chiesa nella provincia di Avellino. Da quanto si apprende, il sacerdote della Diocesi di Avellino, dopo aver fatto un incidente a bordo della propria autovettura, è stato sottoposto all'alcol test dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, risultando positivo. Informato dell'accaduto, il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, avrebbe invitato il parroco in Curia, sospendendolo temporaneamente dalle sue funzioni; contestualmente, il vescovo irpino avrebbe anche invitato il sacerdote a prendersi maggiormente cura di sé.

In provincia di Avellino due incidenti in poche ore

A proposito di incidenti stradali, ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino, ce ne sono stati due in poche ore. Il primo, in località Pontelungo, è stato provocato dall'attraversamento di tre cinghiali, che sono stati investiti da due automobili in transito; purtroppo, gli animali sono morti in seguito all'impatto. Il secondo incidente si è verificato, invece, in località Cardito, dove tre automobili si sono tamponate: due donne sono rimaste ferite e portate in ospedale.