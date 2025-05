Il padre picchia la mamma, a 13 anni salva i fratellini e lo fa arrestare dai carabinieri

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Tredici anni. Pochi per scappare, farsi una propria vita, andare lontano. Ma abbastanza per capire come poter salvare la propria famiglia da un genitore bruto, violento, rischioso per l'incolumità della madre e di loro stessi. Torre del Greco: un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e violazione di domicilio. A far scattare l’intervento, una richiesta di aiuto partita dalla stessa figlia dell’uomo, che ha assistito all’ennesimo episodio di violenza ai danni della madre.

I fatti si sono verificati nel cuore della notte. L’uomo, nonostante non vivesse più nell’abitazione familiare da alcune settimane, si è introdotto in casa con violenza, dopo aver mandato in frantumi una finestra. Una volta dentro, una furia: si è diretto verso la camera da letto della ex compagna, l’ha afferrata per il collo e ha impugnato un cacciavite, minacciandola di morte. Alla scena hanno assistito i quattro figli della coppia, tutti minorenni, di cui il più piccolo nato pochi mesi fa.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la figlia maggiore, di 13 anni, ha fatto la differenza. Ha mantenuto la calma, ha messo in salvo i fratelli e ha contattato le forze dell’ordine. Ha cercato di calmare il padre, convincendolo ad allontanarsi prima dell’arrivo dei carabinieri, che lo hanno rintracciato poco dopo in strada, ancora in possesso del cacciavite utilizzato per le minacce. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. La madre e i figli ora sono assistiti dai servizi sociali.