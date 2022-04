Il negozio di toelettatura vende cani e cuccioli illegalmente: 22 animali sequestrati a Napoli La scoperta è stata effettuata dal personale veterinario dell’Asl Napoli 1 Centro in un negozio delle periferia Est della città: i cani erano custoditi in pessime condizioni igienico-sanitarie.

A cura di Valerio Papadia

Un negozio di toelettatura di animali nella periferia orientale di Napoli, oltre ad offrire i normali servizi del caso, vendeva "sottobanco", illegalmente, anche cani, sia cuccioli che in età adulta. La scoperta è stata effettuata dal personale veterinario dell'Asl Napoli1 Centro nella giornata di ieri, giovedì 28 aprile, nel corso di una normale attività di servizio. All'interno del negozio, i medici dell'Azienda sanitaria hanno rinvenuto così 22 cani, alcuni dei quali cuccioli, detenuti in spazi angusti: dalle verifiche del caso è emerso che soltanto 6 dei 22 cani erano regolarmente iscritto all'Anagrafe Canina della Campania e quindi dotati di microchip. Dalle indagini dell'Asl è emerso anche che il centro di toelettatura non aveva alcuna autorizzazione alla vendita dei cani.

I cani malnutriti e in pessime condizioni igienico-sanitarie

Il personale veterinario ha così proceduto al sequestro dei 22 cani, che sono stati ricoverati al Presidio Ospedaliero Veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro per essere sottoposti a tutti i controlli sanitari del caso. I cani adulti sono risultati in pessime condizioni igienico-sanitarie, disidratati e malnutriti, mentre i cuccioli di età inferiore ai 30 giorni, non avendo ricevute le adeguate cure parentali, hanno perso il corredo di conoscenze trasferitogli dalla madre e indispensabile per una ottimale interazione con l'ambiente.

Per evitare il proliferare di attività illecite come quella scoperta a Napoli Est e nel rispetto anche della salute degli animali, l'Asl Napoli 1 Centro ricorda "di usare circuiti regolari per l’acquisto dei cuccioli, che ne attestino la tracciabilità, l’iscrizione all’Anagrafe Canina Nazionale e lo stato sanitario comprovato da una certificazione medica all’atto dell’acquisto". L'Azienda sanitaria ricorda anche che, dal febbraio del 2020, in Campania è attivo il numero verde per il Pronto Intervento Veterinario, ovvero 800.178.400.