Il Napoli vince lo Scudetto, esulta anche il sindaco Gaetano Manfredi: “Finalmente!” Il Napoli ha vinto il campionato, arrivano anche i complimenti del sindaco Manfredi: “Finalmente, complimenti agli azzurri”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Napoli ha vinto il campionato: festa grande a Udine, dove gli Azzurri hanno conquistato il punto che mancava all'aritmetica, ma anche a Napoli dove lo stadio Maradona è rimasto aperto per trasmettere la gara sui maxi schermi. Presenti anche le massime autorità cittadine, tra cui il primo cittadino partenopeo Geatano Manfredi: ed a fine partita, anche il sindaco di Napoli si è congratulato con gli azzurri per la vittoria del campionato.

"Finalmente!", ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, "gli azzurri hanno vinto uno scudetto strameritato per gioco, passione e mentalità. Una squadra di giovani talenti, una società sana e un pubblico di tifosi straordinari: un mix vincente che rappresenta soltanto l'inizio di un ciclo di successi. Tutta Napoli", ha proseguito il primo cittadino partenopeo, "con gioia e responsabilità, ha sostenuto i giocatori: una squadra e una città vincenti oggi e in futuro. La visione e la programmazione a lungo termine pagano, a noi il compito di continuare a tenere sempre alto il nome di Napoli", ha concluso Manfredi.

A Palazzo San Giacomo è stato anche calato uno striscione con la scritta "Napoli Campione d'Italia": era forse l'ultimo palazzo della città non ancora "pronto" alla grande gioia collettiva. Intanto in tutta la città è scoppiata la festa: cori, fumogeni e fuochi d'artificio in tutti i quartieri, per una festa che la città attendeva da 33 lunghi anni. Caroselli sul Lungomare, a Fuorigrotta i fumogeni hanno trasformato il quartiere in una immensa nube di fumo azzurro. E la sensazione è che la festa sia appena cominciata e che durerà ancora nei prossimi giorni a seguire.