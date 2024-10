video suggerito

Il napoletano Nicola Maffulli è il ricercatore più influente al mondo nel campo dell’Ortopedia Il professor Nicola Maffulli, medico chirurgo napoletano classe 1959, è io ricercatore più influente al mondo nel campo dell’Ortopedia e della Medicina dello Sport secondo la classifica stilata dalla prestigiosa Stanford University. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È napoletano il più influente ricercatore al mondo nel campo dell'Ortopedia e della Medicina dello Sport: si tratta del professor Nicola Maffulli, medico chirurgo nato a Napoli nel 1959. A conferire a Maffulli il primato in questa speciale classifica ci ha pensato la prestigiosa Stanford University, che valuta l'impatto scientifico, a livello globale, dei ricercatori, basandosi su Scorpus, database di letteratura scientifica curato dall'editore indipendente Elsevier.

"Il riconoscimento della Stanford riflette l’impegno e la passione di tutta la squadra di colleghi e ‎studenti con cui ho avuto e ho il privilegio di collaborare ha dichiarato il professor Nicola Maffulli. "La ricerca in ortopedia e medicina dello sport è fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone, dagli atleti professionisti ai pazienti comuni. Con le opportunità di altissimo livello offerte dalla Sapienza e l’attività chirurgica di eccellenza dell’ospedale Sant’Andrea, continueremo a spingere i confini della conoscenza per sviluppare trattamenti sempre più efficaci e meno invasivi" ha commentato il medico napoletano.

Chi è il professor Nicola Maffulli

Nato a Napoli, come detto, nel 1959, Nicola Maffulli si è laureato con lode in Medicina all'Università di Napoli Federico II. Trasferitosi a Londra per conseguire la specializzazione in Ortopedia, nella capitale inglese Maffulli è stato poi docente presso l'Institute of Child Health, il Great Ormond Street Hospital, la Queen Mary University e la Barts and the London School of Medicine and Dentistry, mentre nel 2012, in occasione delle Olimpiadi di Londra, ha coordinato i servizi medici per le competizioni di judo e lotta. Tornato in Italia, da un anno è professore ordinario di Ortopedia e Traumatologia all'Università La Sapienza di Roma e direttore dell'Unità Operativa Complessa dell'ospedale Sant'Andrea.

Nel corso della sua carriera, il dottor Nicola Maffulli ha avuto come pazienti molte personalità di spicco, tra cui membri della Famiglia Reale britannica, oppure i calciatori francesi Thierry Henry e David Trezeguet. Dalla sua collaborazione con Nike è nata la scarpa "Free", utilizzata da Maria Sharapova e da tanti altri tennisti.