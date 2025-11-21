Il ministro Tajani risponde alla diretta di De Luca: “Omm ‘e panza, omm ‘e sostanza”

Antonio Tajani e Vincenzo De Luca

"Omm ‘e panza, omm ‘e sostanza". Con queste parole, il ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, ha risposto a quanto detto dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Per capire le parole di Tajani, però, bisogna tornare a qualche ora fa. Nel corso della sua ultima diretta social del venerdì da presidente del Consiglio regionale della Campania, Vincenzo De Luca non si è risparmiato, e ha avuto parole per tutti o quasi: il governatore si è tolto qualche sassolino che gli restava nelle scarpe. Tra i personaggi menzionati da De Luca c'è stato, appunto, anche Tajani, citato in riferimento al comizio per la campagna elettorale in Campania del centrodestra a sostegno di Edmondo Cirielli, durante il quale Giorgia Meloni e gli altri leader hanno saltellato sul palco al grido "chi non salta comunista è".

A proposito del siparietto, degli esponenti del centrodestra e, in particolare, del ministro Tajani, Vincenzo De Luca ha detto: "Quando vengono in Campania si mettono sul palco a zompare, a parte l'estetica, ho visto Tajani con la panza avanti che sembrava un baccalà, la mia critica non è rivolta al fascismo e antifascismo, la mia critica è più pesante, sono dei cafoni". La replica del ministro degli Esteri non si è fatta attendere. Tajani, durante una iniziativa organizzata a Napoli da Forza Italia sulla "giustizia negata", ha voluto rispondere alle parole pronunciate qualche ora prima dal governatore campano: "Sulla sanità in Campania, la risposta di De Luca è stata: ‘Tajani c'ha la pancia'. Primo: ‘omm ‘e panza, omm ‘e sostanza' – ha detto il ministro, suscitando ilarità in sala – ma io la sostanza di De Luca non la vedo".

"Con una dieta, dopo la campagna elettorale – ha detto ancora Tajani – quattro, cinque chili si possono perdere e cala anche un po' la panza. Non so se si può recuperare la sostanza da parte di De Luca, perché quella o c'è o non c'è, e mi pare che non ci sia". Il video della risposta di Tajani a De Luca è stato condiviso sui social dall'account ufficiale di Forza Italia.