Il miglior panettone al mondo è dello chef Raffaele Romano di Solofra (Avellino) Il miglior panettone al mondo è di Solofra: lo chef Raffaele Romano ha vinto il titolo nel concorso della Federazione Internazionale Pasticceria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo chef Raffaele Romano

Lo chef Raffaele Romano di Solofra (Avellino) ha vinto il premio per il miglior panettone classico nel concorso indetto dalla FIPGC, la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria. Nella gara svoltasi a Fiano Romano, lo chef del Gran Caffè Romano ha vinto nella categoria "Miglior Panettone Classico", ed è stato premiato dalla giudice Simona Lauri, aggiudicandosi anche il premio Scintilla di CartPart ed il premio Cesarin. "Non abbiamo parole per esprimere la gioia. Una vittoria che ci ripaga dei tanti sacrifici fatti in questi anni difficili", ha commentato Romano, "Questa premio va a tutta la squadra del Gran Caffè Romano, ai nostri amici e clienti, a Solofra e ovviamente alla nostra famiglia. Grazie a tutti di esserci sempre". Romano aveva già vinto il titolo nel 2019, riconquistandolo così a distanza di tre anni.

Altri due i campani premiati al concorso mondiale: Marianna Brunaccina della Only Cakes Shop Academy di Aversa (Caserta) per il miglior panettone decorato e Luigi Fusco del Punto Freddo Gelateria di Scafati (Salerno) per il miglior panettone innovativo. Erano 66 i pasticcieri italiani e internazionali arrivati alla fase finale del concorso, dopo una selezione alla quale hanno partecipato 350 panettoni provenienti da tutto il mondo, perfino dal Giappone. "Il panettone è oramai da alcuni anni un must in tutte le pasticcerie d’Italia", ha spiegato Matteo Cutolo, presidente della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, "e quest'anno il livello qualitativo dei prodotti finalisti al Campionato mondiale era davvero altissimo".