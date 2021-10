Il maxi Babbo Natale di Napoli rimosso da piazza Vittoria dopo 24 ore Dopo appena 24 ore è stato già rimosso il maxi Babbo Natale luminoso che era stato montato nella rotonda di piazza Vittoria, a Napoli. L’installazione, avvenuta già il 5 ottobre, aveva suscitato ironia e polemiche. La Camera di Commercio ha spiegato che si è trattato soltanto di un test per collaudare i cavi e che verrà rimontato nelle prossime settimane.

A cura di Nico Falco

È durato appena 24 ore il maxi Babbo Natale che era stato installato in piazza Vittoria nell'ambito delle iniziative natalizie promosse dalla Camera di Commercio (e avviate con largo anticipo, motivo che ha suscitato più di qualche perplessità e numerose battute ironiche, compresi selfie finiti sui social a sottolineare l'insolita situazione). Il clamore suscitato dall'enorme installazione luminosa ha fatto sì che, stamattina, fossero in tanti a notare subito la rimozione: è rimasta soltanto la pedana (come mostra la foto del portale SulSud).

Il Babbo Natale, parte di un pacchetto di 36 maxi installazioni luminose che verranno posizionate in vari punti della città, era stato sistemato al centro della rotonda di piazza Vittoria, in uno dei punti più trafficati del lungomare di Napoli. Sicuramente fuori stagione, ma in linea con l'installazione delle luminarie, già cominciate nelle scorse settimane. E anche per quelle c'era chi aveva storto il naso, nonostante la Camera di Commercio avesse spiegato che si trattava di esigenze tecniche per coprire la maggior parte delle strade cittadine entro il periodo natalizio.

In realtà a spiegare la motivazione della rimozione è la stessa Camera di Commercio di Napoli, con un comunicato stampa. Nella nota, in cui viene definita "polemica inutile" quella esplosa ieri soprattutto sui social, si spiega che l'installazione verrà rimontata nelle prossime settimane (quando il Natale sarà più vicino, in effetti) e che quella di ieri era soltanto una prova, un collaudo per "testare i cavi di sostegno". Insomma, il Babbo Natale non è andato via per sempre, ma solo per il momento. E ai più piccoli si potrà dire che è in giro a cercare i regali, anche lui con largo anticipo.