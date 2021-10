A Napoli maxi Babbo Natale in piazza: ma siamo solo ad ottobre Dopo le luminari, in alcune zone della città installate già nei giorni scorsi, Napoli si è svegliata questa mattina, 5 ottobre, anche con un Babbo Natale gigante che svetta in piazza Vittoria, a due passi dal Lungomare. Tante le foto dell’enorme installazione che sono state pubblicate sui social: in molti si chiedono se sia il caso, visto che mancano oltre due mesi a Natale.

A cura di Valerio Papadia

Non ci sono più le mezze stagioni. A Napoli qualcuno deve aver preso alla lettera questo detto ed ecco che, al primo vero temporale, dopo giorni in cui si sono sfiorati ancora i 30 gradi, avranno pensato che fosse arrivato l'inverno e che fosse tempo di celebrare il Natale. Sì perché a Napoli il Natale è arrivato in anticipo, in largo anticipo rispetto ai tempi: stamattina infatti, 5 ottobre, i napoletani si sono svegliati con un enorme Babbo Natale che svetta su piazza Vittoria, a due passi dal Lungomare.

Anche le luminarie sono già state installate

L'enorme installazione in piazza Vittoria, naturalmente, non è passata inosservata: tantissimi i partenopei che, passando di lì, a piedi o in auto, hanno immortalato il gigante Babbo Natale rosso. Sono in molti ad essersi chiesti anche se sia il caso di cominciare a posizionare luci, addobbi e decorazioni quando mancano ancora oltre due mesi al Natale. Non solo: già da qualche giorno, in alcuni quartieri della città sono già comparse anche le luminarie natalizie.

Nel frattempo, proprio ieri i napoletani hanno eletto il nuovo sindaco della città: si tratta di Gaetano Manfredi, ex rettore della Federico II ed ex ministro dell'Università, che ha vinto con oltre il 60% delle preferenze. Sarà lui, dunque, a sedere a Palazzo San Giacomo durante le festività natalizie. Staremo a vedere se il nuovo primo cittadino avrà in serbo qualche evento per il Natale partenopeo oppure no.