Il mare restituisce una bottiglia con un messaggio all'interno: sorpresa sulla spiaggia di Miseno È stato il protagonista della storia, l'uomo che ha trovato la bottiglia con il messaggio, a raccontare sui social network sulla spiaggia di Miseno, a Bacoli, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

"I hope that someone gets my message in a bottle". Spero che qualcuno trovi il mio messaggio in bottiglia, cantava Sting con i suoi Police nel 1979. Qualcuno lo ha trovato un messaggio in bottiglia, anche se non è quello del cantautore britannico. Accade infatti che sulla spiaggia di Miseno, a Bacoli, un uomo del posto abbia trovato, sul bagnasciuga, proprio una bottiglia contenente un messaggio: la lettera, che sembra scritta al computer, è firmata da un uomo di nome Tillmann ed è scritta in tedesco.

A raccontare quanto accaduto sulla spiaggia di Miseno è uno dei protagonisti di questa storia che sembra essere uscita un film, colui che ha trovato il messaggio nella bottiglia: Diego Grande, un giovane del posto, che su Facebook ha pubblicato le foto del sorprendente ritrovamento e ha scritto:

Caro Tillmann, mi chiamo Dario, vivo a Bacoli e abbiamo molti interessi in comune. Il tuo messaggio è la cosa più bella che mi sia capitata negli ultimi tempi. Oggi qui è una giornata grigia e piovosa. C'è un forte vento di scirocco con onde altissime. È proprio vero che le tempeste, a volte, trasportano messaggi speranzosi che sfidano il mare per raggiungere chi cerca risposte

Il racconto di Diego Grande, poi, prosegue:

Immaginare questa bottiglia, con un messaggio al suo interno, viaggiare per mesi e attraversare tutto il Mar Tirreno fino ad arrivare sulla spiaggia della mia città, è la cosa più magica e vera che possa esistere di questi tempi ed è esso stesso un messaggio. Quale? Vedi Tillmann, oggi tutto è diventato così immediato e superficiale! Non ci si guarda più negli occhi e perfino i sentimenti vengono trasmessi via social. Sapere che nel mondo crescono piccoli sognatori come te è una speranza per il futuro. Domani mattina, allo stesso modo, spedirò un messaggio sfruttando la tua bottiglia, sperando che arrivi a un sognatore come noi. Mi auguro un giorno di incontrarti a Maiorca. Verrò sicuramente a cercarti. Con affetto, Dario