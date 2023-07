Il mare di Napoli è verde: immensa chiazza su tutta la costa: dal Beverello a Mergellina Colorato di verde-marrone tutto il litorale partenopeo, che va da via Acton fino a Largo Sermoneta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Il mare di Napoli verde oggi, domenica 9 luglio 2023. Per turisti e cittadini l'amara sorpresa: tutto il litorale di un colore verdastro e marrone, nella zona che va dal Molo Beverello, in via Acton, fino a Mergellina. Le foto, scattate da Fanpage.it, mostrano una enorme chiazza verdognola che si estende lungo tutta la costa partenopea per diversi chilometri. In alcuni punti, il mare è stato segnalato anche sporco di liquami.

Perché il mare a Napoli oggi è verde

Non è ancora chiaro quale possa essere l'origine del fenomeno. Sulla vicenda è stata allertata l'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, che effettuerà dei prelievi in giornata. La colorazione verde, secondo alcune ipotesi, potrebbe essere legata alla presenza di alghe, dovute alle alte temperature. Esclusa l'ipotesi che possa trattarsi di un malfunzionamento dei "troppo pieno" del sistema fognario di San Giovanni a Teduccio, perché eventuali malfunzionamenti scattano solo in caso di piogge, in questi giorni assenti. Mentre ci saranno verifiche sul funzionamento dei depuratori di Napoli Est a Ponticelli e di Cuma, entrambi gestiti dalla Regione.

Borrelli (Avs): "Immensa pozzanghera melmosa"

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) parla di una “immensa pozzanghera melmosa”, dopo aver effettuato diversi sopralluoghi tra il Molosiglio, il Molo Beverello e Largo Sermoneta:

“Lo specchio d’acqua antistante la darsena Acton, il molo San Vincenzo fino al Molo Beverello si presentava questa mattina come un’immensa pozzanghera melmosa di colore grigio- verde, colma di rifiuti in superficie. Un’immagine vergognosa agli occhi dei tantissimi turisti e dei diportisti che transitavano per raggiungere il molo Beverello oppure per recarsi alla base charter che accoglie ogni anno centinaia di persone da tutto il mondo".

E conclude: