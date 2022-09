Il ladro sullo scooter rubato davanti, il complice dietro su un altro scooter lo spinge con il piede Il cosiddetto “furto a spinta” è stato sventato dai carabinieri questa notte ai Quartieri Spagnoli: arrestato un 22enne, mentre è caccia al complice.

A cura di Valerio Papadia

Un cosiddetto "furto a spinta" si è consumato questa notte davanti agli occhi dei carabinieri, che sono intervenuti e lo hanno sventato: è accaduto ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, dove i militari dell'Arma hanno arrestato un giovane di 22 anni, Domenico Riccardi, mentre è caccia al suo complice. Questa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro stavano passeggiando in via Speranzella quando hanno notato due persone a bordo di due scooter: quello davanti non era in moto e veniva spinto con il piede dal conducente dello scooter che si trovava dietro.

I carabinieri comprendono immediatamente cosa sta accadendo e intervengono: il 22enne capisce di essere passato davanti ai militari, abbandona il mezzo e tenta la fuga a piedi, ma viene bloccato pochi metri più avanti, mentre il complice fa perdere le proprie tracce. Per Riccardi, il 22enne, come detto sono scattate le manette: il giovane, che deve rispondere del reato di furto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari; i carabinieri sono sulle tracce del complice che è riuscito a fuggire. Infine, lo scooter rubato e abbandonato per strada dall'arrestato è stato restituito al legittimo proprietario.