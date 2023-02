Il ladro si cala dal balcone dopo aver svaligiato la casa, residenti lo mettono in fuga: il video Accade tra Pozzuoli e Giugliano, nella provincia di Napoli, dove negli ultimi giorni molti cittadini stanno segnalando un boom di furti in casa.

A cura di Valerio Papadia

Ladri scatenati tra Pozzuoli e Giugliano, nella provincia di Napoli, dove negli ultimi giorni molti cittadini stanno segnalando un boom di furti in casa. A supporto, arriva un video che documenta proprio un furto in un appartamento della zona, che per fortuna è stato sventato da alcuni residenti: le immagini sono state girate dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione che sorge di fronte a quella svaligiata e mostrano proprio il ladro, come un copione da film d'azione, che si cala dal balcone.

Il suono di una sirena, poi il ladro si cala dal balcone

Le immagini del furto in questione sono state registrate, come detto, da una telecamere di videosorveglianza posta all'esterno della casa che sorge di fronte a quella svaligiata: l'inquadratura, per questo. è fissa, ma mette a fuoco perfettamente tutta la scena che si svolge. Il video mostra una palazzina rossa, all'esterno della quale si nota un insolito viavai. Dall'audio, improvvisamente, si percepisce distintamente il suono di una sirena: non è chiaro se l'abbiano fatta scattare i residenti per scongiurare il furto oppure se invece siano stati i complici del ladro, per avvertirlo che era arrivato il momento di andare via.

I residente mettono in fuga il ladro, che scappa insieme ai complici

Fatto sta che, subito dopo il suono della sirena, sul balcone di un'abitazione al primo piano della palazzina compare il ladro: il malvivente getta di sotto un sacchetto, contenente la refurtiva, poi si cala lui stesso dal balcone. Nel frattempo, una donna che si trova lì accanto, notato il ladro, urla e si getta sul sacchetto, recuperandolo; un uomo, invece, si avvicina con fare minaccioso al ladro, che sale su un'automobile, una berlina scura, dove si trovano i suoi complici. La vettura si allontana così a tutta velocità.