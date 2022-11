Il geologo ischitano mostra il punto della frana: “Ci sono ancora rischi, possibili altri distacchi” Casamicciola: geologo Di Iorio dice che ci sono ancora rischi e che manca un piano di evacuazione “Possibili altri distacchi con acquazzoni, cava va monitorata”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una situazione "ancora a rischio", e dove sono possibili "altri distacchi": lo ha spiegato il geologo Aniello Di Iorio, dopo essersi avventurato fino al punto in cui si è generata la frana che sabato scorso si è staccata dal Monte Epomeo seppellendo diverse abitazioni di Casamicciola Terme causando morte e distruzione lungo il suo tragitto. "Con il distacco di materiale nella zona alta, deve essere monitorata e messa in sicurezza in quando, con acquazzoni forti, il materiale distaccato può raggiunge facilmente il centro abitato di Piazza Bagni, via Pio Monte della Misericordia ed il porto di Casamicciola", ha spiegato Di Iorio.

Il geologo ha anche aggiunto che ad Ischia "non esistono piani di evacuazione nonostante i numerosi rischi a cui è esposta l'isola: vulcanico, sismico e di smottamenti. Da anni cerco di farlo capire a istituzioni e associazioni della zona. Inoltre", ha continuato, "buona parte del versante nord e specialmente Casamicciola Terme, dopo la frana di due giorni fa, sono ancora ad alto rischio per quando riguarda lo slittamento di frane che poi indebolendo i versanti da cui si staccano, impostano altre frane". Di Iorio è salito fino al punto in cui la frana si è staccata, fotografando tutta la situazione attuale, e lanciando l'ennesimo appello alle autorità: "Invito caldamente i responsabili a mettere la zona in sicurezza prima dell’arrivo di nuove abbondanti piogge. Il pericolo è ancora imminente e potrebbe costare altre vite umane".

Il post completo del geologo Di Iorio

Questa la spiegazione completa del geologo, che ha raccontato come sia arrivato nel punto dove è iniziata la frana e la situazione attuale