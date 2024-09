video suggerito

Il frigo abbandonato per strada diventa una libreria per il book-crossing: l'iniziativa in centro a Napoli Accade nel centro storico di Napoli, dove un simbolo di degrado come un frigo abbandonato in strada è diventato un piccolo presidio di cultura.

A cura di Valerio Papadia

Il napoletano che padroneggia la cosiddetta "arte di arrangiarsi" è uno stereotipo ma, come tutti gli stereotipi, nasconde una buona dose di verità. Un chiaro esempio del fare necessità virtù lo si può ammirare in questi giorni nel centro storico di Napoli, dove un simbolo di degrado è stato trasformato in un piccolo presidio di cultura: ecco che allora un frigorifero abbandonato per strada è diventato una libreria, un punto di book-crossing, dove chiunque può prendere o lasciare un libro, come documentato sui social da Kiss Kiss Napoli, nota emittente radiofonica partenopea.

Qualcuno ha notato l'elettrodomestico abbandonato per strada per settimane, mesi addirittura, e ci ha visto una opportunità, trasformando il frigo in una piccola libreria di quartiere, scambio di sapere tra sconosciuti. Le frasi che campeggiano su questo frigorifero trasformato, poi, sono un altro esempio della napoletanità, questa volta nel campo dell'ironia. "Questo frigo è qui da due mesi, nessuno lo reclama e nessuno lo viene a prendere. Quindi lo abbiamo adottato e trasformato in un punto di book-crossing" qualcuno ha scritto, con un pennarello nero, sull'elettrodomestico bianco. "Lascia un libro, prendi un libro, oppure tutt'o' frigorigero".