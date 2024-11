Il forte vento stacca le lamiere da una scuola a Montoro: all’interno 20 tra studenti e docenti

video suggerito

Il forte vento che si è abbattuto oggi su tutta la Campania ha fatto danni soprattutto in Irpinia, dove si registrano diversi rami caduti un po' ovunque su tutto il territorio e, soprattutto, a Montoro, dove in serata il forte vento ha fatto staccare alcune lamiere dal tetto dell'Istituto Alberghiero, in via Cerreto Cappella. Nonostante l'episodio sia avvenuto nel tardo pomeriggio, all'interno dell'istituto c'erano una ventina di persone, tra frequentatori dei corsi serali e docenti.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Montoro, in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'istituto. Non si registrano feriti, ma solo tanta paura.