Il forte vento ha sradicato un pino nel Giardino Inglese della Reggia di Caserta Le forte raffiche di vento sul Casertano hanno portato al crollo di un pino all’interno del Giardino Inglese della Reggia di Caserta. Nessun ferito: la Reggia era già stata chiusa proprio per allerta meteo. L’area è stata ora interdetta per studiare le cause dello schianto: lo stesso pino non sarà immediatamente rimosso per consentire i rilievi.

Le forti raffiche di vento che hanno soffiato su tutta la Campania hanno fatto danni anche nel Casertano: in particolare, ha destato particolare timore la caduta di un pino all'interno del Giardino Inglese della Reggia di Caserta. Le immagini, pubblicate dalla stessa direzione della Reggia, hanno fatto il giro della Rete in poco tempo.

L'enorme pino si è letteralmente sradicato dal terreno, cadendo al suolo. Nessun ferito, per fortuna, ma tanta paura tra gli addetti al parco che era stato precauzionalmente chiuso proprio a causa dell'allerta meteo e che dunque era privo di turisti. L'area è stata recintata ed ora verranno effettuati rilievi per capire se oltre al vento ci siano altre cause che abbiano portato alla caduta del gigantesco pino.

La Reggia ha spiegato che:

La fragilità del patrimonio vegetale del Complesso vanvitelliano, essenza viva e come tale anche sottoposta a un naturale ciclo biologico, è oggetto da due anni di approfonditi studi e verifiche.

Tanta la rabbia anche dei visitatori e degli estimatori della Reggia di Caserta, che temono possano verificarsi altre situazioni simili che possono ulteriormente pregiudicare l'apertura del parco e soprattutto l'incolumità di turisti, passeggiatori e addetti interni. La Reggia ha comunque rassicurato tutti, spiegando che: