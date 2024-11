video suggerito

Il film che Massimo Troisi non fece con Lello Arena: Angelo Orlando racconta “Pensavo fosse amore, invece era un calesse” Angelo Orlando fu lo strepitoso Amedeo in “Pensavo fosse amore, invece era un calesse” di Massimo Troisi. E racconta come fu scelto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelo Orlando e Massimo Troisi in una scena del film "Pensavo fosse amore, invece era un calesse"

"Pensavo fosse amore, invece era un calesse", nel 1991 è stato il penultimo film di Massimo Troisi prima della prematura scomparsa, avvenuta nel giugno 1994. Sicuramente è stato l'ultimo film in cui l'artista napoletano è riuscito totalmente nel duplice ruolo di attore e regista: in quello successivo, "Il Postino", Troisi era ormai già gravemente malato e la regia fu affidata a Michael Radford. In questo film, l'ultimo ambientato nella sua Napoli, tra il borgo di Santa Lucia e il Vomero, Troisi ha una spalla inedita, mai sperimentata prima: Angelo Orlando, attore e regista salernitano, classe 1962. Fra i due che interpretano uno Tommaso, bello e donnaiolo, in procinto di sposarsi con Cecilia, interpretata da Francesca Neri e Amedeo, bacchettone e incoerente, si crea una bellissima alchimia che gioverà al film, arricchito dalla splendida colonna sonora di Pino Daniele e in particolare da un pezzo, "Quando", uno dei classici del cantautore partenopeo.

Negli anni molti fan di Massimo Troisi si sono chiesti come mai il regista scelse Orlando e non la sua storica spalla, Lello Arena con lui fin dai tempi de "La Smorfia" e poi nei primi film "Ricomincio da tre" e "Scusate il ritardo". A raccontarlo è proprio Orlando nel podcast "Cinque di Pausa" di Francesco Ronca, Claudio Collano e Francesca Santaniello.

Racconta Orlando: «Massimo mi chiamò e mi disse: "Te vulesse fa fa' na bella cosa". E mi spiegò questo ruolo. Mentre me lo spiegava io pensavo: "ah, quindi non è un piccolo ruolo, cioè mi sta offrendo il ruolo che che di solito offre a Lello". E infatti mi disse: "Io questo ruolo l'ho scritto per Lello Arena, però in questo momento, Lello mi ha messo delle condizioni che per me attualmente sono insormontabili. Io farò un altro tentativo con lui: se rimane su questa linea, e allora il ruolo è tuo. Se invece Lello eh cambia idea e vuole venire a fare film con me io e sarà per la prossima volta, perché per me sei un bravo attore e secondo me potremmo fare un bel lavoro insieme».

Leggi anche Marisa Laurito madrina alla Fiera dei presepi di San Gregorio Armeno di Natale 2024: apertura 22 novembre

La storia è nota: il ruolo di Amedeo fu affidato all'attore salernitano che convinse anche la critica, vincendo nel 1992 il David di Donatello come miglior attore non protagonista. Orlando racconta ancora nel podcast e scherzando spiega che pregò letteralmente che il ruolo gli venisse affidato: «Fortunatamente Lello rimase sulle sue. Io non ho mai saputo qual era questa linea però ho la sensazione di di capirlo. Però mi ricordo in quel periodo e io abbracciai tutte le le religioni possibili e immaginabili, andai alle riunioni buddiste, andai a confessare tutti i peccati…».