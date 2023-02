Il figlio del boss Aprea arrestato a Mergellina con pistola carica: era stata rubata ai vigili In auto una pistola Beretta carica, rubata alla Polizia locale di Frattaminore a ottobre. Arrestati dai carabinieri 4 giovani sul Lungomare a Mergellina.

A cura di Pierluigi Frattasi

In auto sul Lungomare di Mergellina con una pistola carica. Quattro giovani sono stati arrestati dai carabinieri questa notte, a Napoli, per porto illegale di arma comune da sparo e ricettazione. Tra loro c'è anche Emmanuel Aprea, classe 2005, figlio del boss Gennaro. Gli altri sono Antonio De Cristofaro (classe 1999), Giuseppe Tulipano (classe 1992) e un 20enne incensurato. L'arma, una pistola Beretta calibro 7,65, con 6 proiettili nel serbatoio, poi sottoposta ad una prima verifica da parte dei militari dell'Arma, è risultata provento di un furto commesso lo scorso ottobre ai danni della Polizia Municipale di Frattaminore, comune in provincia di Napoli.

La pistola sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti dattiloscopici e balistici per verificare se sia stata eventualmente utilizzata in fatti di sangue. L'episodio è accaduto stanotte, intorno alle ore 2,00, quando i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro hanno arrestato per porto illegale di arma comune da sparo e ricettazione i quattro giovani. I ragazzi, secondo le prime ricostruzioni, erano in auto e stavano percorrendo il lungomare di Napoli, all'altezza di Mergellina, quando sono stati fermati per un controllo dai militari dell'Arma.

I carabinieri hanno perquisito i giovani ed hanno trovato all'interno del veicolo una pistola Beretta calibro 7,65, con 6 proiettili nel serbatoio, e circa 1.600 euro in banconote di piccolo taglio. La pistola, come detto, è risultata poi rubata ai vigili urbani di Frattaminore l'ottobre 2022. I 4 arrestati saranno portati tutti in carcere, in attesa di giudizio.