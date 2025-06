Il Festival del Giallo torna a Napoli: 100 scrittori e 63 eventi in città per tutto il weekend

video suggerito

Da oggi e fino all'8 giugno torna il Festival del Giallo Città di Napoli. La kermesse, giunta alla IV edizione, si tiene nel Palazzo Belvedere di via Aniello Falcone.

A cura di Vincenzo Cimmino

Lo scrittore Maurizio De Giovanni

Napoli si tinge di giallo. Da oggi 5 giugno e fino all'8 torna in città il Festival del Giallo Città di Napoli. Diretto da Ciro Sabatino, presieduto da Maurizio de Giovanni e organizzato dall'Associazione Gialli.it, la kermesse torna per la sua quarta edizione. A ospitare la manifestazione è lo storico e monumentale Palazzo Belvedere di via Aniello Falcone 122 al Vomero. Una sfida, dare al capoluogo napoletano un proprio evento dedicato alla letteratura poliziesca, che gli organizzatori intendono vincere con una serie di numeri in costante crescita.

La kermesse nel Palazzo Belvedere di via Aniello Falcone

L'edizione 2025 della manifestazione, infatti, vanta ben 100 scrittori attesi, senza contare il Collettivo degli scrittori campani di crime e il gruppo dell'Antologia 365. Elevata anche la quantità degli eventi proposti, sessantatré. Una cifra che non tiene in considerazione quelli collaterali, come ad esempio la simultanea di scacchi, i giochi della Polizia scientifica, le tavolate di Giochi uniti, gli identikit della Scuola italiana di Comix, le passeggiate nella stanza virtuale del festival e gli incontri delle scuole partenopee con i vari autori.

Dal 5 all'8 giugno 100 scrittori, 63 eventi e 150 persone coinvolte

Ai 100 scrittori e ai 63 eventi si aggiungono inoltre 150 persone coinvolte direttamente se si contano i musicisti (Giallo-noir jazz band e il coro di Iocisto), lo staff e i volontari. Tutto per provare a trasformare per quattro giorni Napoli nella capitale del giallo italiano. Per la quarta edizione sono state rinnovate, inoltre, le collaborazioni con l'Istituto di cultura spagnola Cervantes e con la Scuola italiana di Comix. Vasta anche la programmazione per tutti i giorni di durata del festival nel Palazzo Belvedere in via Aniello Falcone.

Attesi ospiti nazionali e internazionali legati al giallo

Il primo giorno, oggi giovedì 5 giugno, vuole essere un tuffo nelle storie e nelle scritture. Si parte con il cast al completo della serie tv Netflix Uonderbois e si finirà con due cantastorie napoletani, Michelangelo Iossa e Andrea Raguzzino, che racconteranno di una Napoli sorprendente. La seconda giornata del festival, venerdì 6 giugno, avranno il via anche tutti gli eventi collaterali a partire dalla sezione dedicata a Sherlock Holmes curata da Uno Studio in Holmes Aps. Lo stesso giorno vedrà, tra le altre cose e oltre al debutto ufficiale del Collettivo scrittori campani di crime, un incontro con Loriano Macchiavelli, padre del giallo italiano.

L'ultimo giorno festa finale con Maurizio de Giovanni

Con la terza giornata, sabato 7 giugno, si entrerà nel cuore nero della kermesse dedicata ai delitti di carta. Protagonisti saranno gli ospiti internazionali e il festival si farà occasione di confronto e conoscenza con i direttori di collana, gli editor, gli agenti letterari e gli editori. Attesissimi Piergiorgio Pulixi, Francois Morlupi, Javier Castillo, Luca Crovi, Luca Briasco, storico traduttore del re del brivido Stephen King, Carlo Lucarelli e Marcello Simoni. La quarta e ultima giornata del festival, domenica 8 giugno, sarà infine scandita dalla grande festa finale con Maurizio de Giovanni, che presiede la kermesse.