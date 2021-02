Diego Armando Maradona sempre più legato e presente nella "sua" Napoli, anche e soprattutto dopo la sua morte. Dopo lo stadio San Paolo dedicato al fuoriclasse argentino e i numerosi murales comparsi in varie zone della città, un dipinto di Maradona bambino sarà esposto, a partire da domani, giovedì 18 febbraio, al Museo di Capodimonte. L'opera è stata realizzata dall'artista napoletano Paolo La Motta e sarà esposta nell'ambito della mostra "Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità", a cura di Sylvain Bellenger (direttore del Museo) e Maria Tamajo Contarini, e promossa e organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, in collaborazione con l’associazione Amici di Capodimonte Ets.

L'opera, che raffigura il volto del Pibe de Oro da bambino, è stata ispirata da una foto pubblicata su Facebook dopo la morte di Maradona, avvenuta il 25 novembre del 2020: donata al Museo dall'associazione GreenCare Aps, farà parte della collezione permanente di Capodimonte.

Insieme al Diego Maradona bambino, la mostra "Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità" ospiterà anche il polittico dedicato a Genny Cesarano, il ragazzino vittima innocente di camorra, caduto per sbaglio sotto i colpi esplosi in un raid al Rione Sanità il 6 settembre del 2015. L'opera è composta da quattro tele che raffigurano, da quattro angolature diverse, la testa di Genny Cesarano (il volto, il collo e i due profili) e da una scultura in terracotta del volto del ragazzino. Anche quest'opera è stata acquistata dal Museo di Capodimonte e farà parte in maniera permanente della collezione anche dopo la fine della mostra.