Il Croissant Cubico arriva a Napoli: al Gambrinus il cornetto cubo mirtilli, lampone o fragoline Il “cornetto cubico” arriva anche a Napoli. Lo venderà il Caffè Gambrinus.

A cura di Redazione Napoli

Il croissant cubico, dolce da forno che spopola sui social network, in particolare TikTok, arriva anche a Napoli. Lo annuncia il Caffè Gambrinus, uno dei bar più popolari di Napoli, sede fra piazza Plebiscito e piazza Trieste e Trento: «Finalmente anche al Gambrinus sarà possibile assaggiare il delizioso cornetto cubo, mirtilli, lamponi o fragoline di bosco», si legge sui social del bar partenopeo.

Il cornetto cubico ha di particolare, appunto, la forma. Non più quella tradizionale, ma un parallelepipedo , frutto della fantasia del pluridecorato campione di bakery Bedros Kabranian, svedese. Il pasticciere- fornaio ha risolto i problemi alla base della cottura, correlati evidentemente alla forma del croissant cubico e poi via via, anche grazie al tam tam sui social network, la singolare brioche è arrivata sui banconi di tanti bar italiani, da Torino a Milano a Roma e ora all'ombra del Vesuvio, dove evidentemente è più una occasione da instagrammare che un tuffo nella tradizione partenopea.