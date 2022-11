Il consigliere comunale si lamenta: “Avete messo la seduta mentre gioca il Napoli” Il video risale allo scorso 8 novembre, quando il Napoli era impegnato nella partita di campionato contro l’Empoli, vinta poi dagli azzurri.

A cura di Valerio Papadia

Un siparietto simpatico e divertente quello che avvenuto durante una seduta del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli: un consigliere comunale si lamenta perché la seduta si tiene mentre c'è la partita del Napoli.

Il video dell'intervento dei consigliere, nelle ultime ore, sta facendo il giro del web, condiviso più e più volte nei gruppi Facebook e nelle chat Whatsapp; in realtà, però, la seduta del Consiglio comunale è quella dell'8 novembre scorso, mentre il Napoli era impegnato allo Stadio Diego Armando Maradona, alle 18.30, durante la partita del turno infrasettimanale contro l'Empoli, poi vinta dalla squadra di Luciano Spalletti per due a zero.

"In dieci anni di presidenza non ho mai messo un consigli comunale quando giocava il Napoli" dice il consigliere in questione. Il presidente del Consiglio se la ride e gli risponde: "Ha ragione". Tra il serio e il faceto, però, il consigliere replica: "Lei? Qui c'è da piangere!".