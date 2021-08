Il Comune di Villaricca sciolto per infiltrazioni camorristiche A comunicarlo è stato il senatore Sandro Ruotolo. Il commissariamento del Comune di Villaricca arriva a poche settimana da quello del vicino Comune di Marano, anch’egli sciolto per infiltrazioni camorristiche. Inoltre, nel Napoletano, anche Sant’Antimo e Arzano sono stati commissariati per il medesimo motivo, nonché Orta di Atella nel Casertano.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche il Comune di Villaricca, nell'hinterland Nord di Napoli, sciolto per infiltrazioni camorristiche: la notizia arriva a poche settimane dal commissariamento, per il medesimo motivo, del vicino Comune di Marano, sciolto meno di un mese fa. A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, è stato il senatore Sandro Ruotolo, che ha scritto: "A poche settimane dallo scioglimento per infiltrazioni della camorra del Consiglio comunale di Marano questa volta il Consiglio dei ministri ha adottato la stessa decisione per Villaricca. Un provvedimento che si aggiunge a quelli per i comuni di Arzano, Sant'Antimo e Orta di Atella dove già ci sono i commissari prefettizi. Senza dimenticare le commissione d'accesso a San Giuseppe Vesuviano e Castellammare di Stabia e gli accertamenti in corso su Torre del Greco e Torre Annunziata dove i fenomeni di corruzione e infiltrazioni hanno messo in discussione le giunte comunali".

"Il commissariamento per un periodo fino a 18 mesi di un comune sciolto per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso – scrive ancora il senatore Ruotolo – non garantisce con le successive elezioni un naturale e profondo cambiamento. Un esempio è il caso di Arzano, al voto il prossimo ottobre, dove continuano le scorribande a colpi di ‘stesa' dei clan e tentativi di condizionamento: il commissario prefettizio e il capo della polizia municipale sono stati oggetto di pesanti minacce di morte. Troppo radicati gli interessi e troppo deboli gli strumenti per contrastarli. La vera sfida è il rinnovamento della politica e dello schierarsi perché o si sta contro le mafie o si è complici".