Il Comune di Castellammare sciolto per camorra: il Tar ha respinto il ricorso Il Tar ha confermato lo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia per contiguità tra amministrazione e criminalità organizzata.

A cura di Nico Falco

È arrivata la conferma del Decreto del Presidente della Repubblica che aveva disposto lo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) per infiltrazioni della criminalità organizzata: il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dall'ex amministrazione comunale. Per i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale il quadro che emerge dall'istruttoria svolta dall'autorità "descrive un contesto generale che depone per una non occasionale "contiguità" tra gli organi comunali e la criminalità organizzata", nonché "un quadro connotato da diffusa illegalità e condizionamento".

Il Tar, ritenendo "irrilevante" l'eventuale intervenuta assoluzione di alcuni soggetti coinvolti in precedenti penali, ha indicato nella sentenza diversi elementi che depongono a favore della disfunzione dell'amministrazione locale, proprio per la "prossimità" tra gli organi amministrativi e le consorterie criminali. Tra questi: