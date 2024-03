Il Commissario Ricciardi 3 va all’Università, si gira alla Federico II di Napoli Ripartite le riprese cinematografiche della terza stagione della serie Rai. Il set al centro storico. L’attore Lino Guanciale: “Che gioia tornare a Napoli” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Commissario Ricciardi arriva a San Marcellino alle spalle della sede dell'Università Federico II di Napoli. Qui il set per una delle scene della terza stagione che si sta girando nel capoluogo partenopeo, prodotta da Clemart per Rai Uno. Le riprese della popolare serie Tv, con protagonista Lino Guanciale, ispirate ai romanzi di Maurizio De Giovanni sono iniziate a fine febbraio e stanno proseguendo speditamente. In questi giorni, tra le location individuate per allestire uno dei set esterni c'è anche via San Severino, nello slargo antistante le rampe San Severino, a pochi passi dalla sede dell'ateneo fridericiano, che quest'anno festeggia gli 800 anni dalla fondazione.

L'attore Lino Guanciale: "Che gioia tornare a Napoli"

L'attore Lino Guanciale, in un post sul suo profilo Instagram, ha commentato così la ripartenza delle riprese a Napoli:

Prima settimana di set finita e che gioia tornare da te, Luigi Alfredo Ricciardi, che gioia tornare a Napoli… che emozione raccontare questa parte della tua storia, anzi: delle tue storie, animate da tante e tanti mirabili personaggi. Come sempre spero di essere alla tua altezza, e come sempre, a fine lavoro, per non staccarmi troppo dal tuo mondo, mi diverto a portare a casa qualcosa di te. Il ciuffo sempre… così nello specchio ti trovo con più facilità. A lunedì, Commissario.

Il piano viabilità del Comune

Il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano di viabilità per consentire le riprese cinematografiche:

Istituzione per il giorno 13 marzo 2024, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 o comunque fino a cessate esigenze, di un particolare dispositivo temporaneo di sosta in Via San Severino, nello slargo antistante le rampe San Severino, per lo svolgimento delle riprese della serie televisiva “Commissario Ricciardi 3”.

il divieto di sosta con rimozione coatta in Via San Severino, nello slargo antistante le rampe San Severino.