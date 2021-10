Il cinema-teatro Acacia al Vomero rischia di scomparire: ipotesi supermercato o garage Il cinema-teatro Acacia al Vomero rischia di scomparire: l’appello di Gennaro Capodanno. Ormai chiuso da tempo immemore, rischia di essere trasformato in un supermercato o in un garage, come altri prima di lui. “La pandemia rischia di fare un’altra illustre vittima tra le poche realtà culturali e di socializzazione rimaste al Vomero”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cinema–teatro Acacia del Vomero.

Riaprono con capienza al 100% i cinema e i teatri di tutta Italia: ma non sarà così per il cinema-teatro Acacia al Vomero, nel quartiere collinare di Napoli. Lo denuncia Gennaro Capodanno, Presidente del Comitato Valori Collinari da sempre molto attento alla difesa del quartiere vomerese. "A Napoli la pandemia rischia di fare un'altra illustre vittima tra le poche realtà culturali e di socializzazione rimaste a disposizione dei circa 120mila residenti della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella", ha spiegato Capodanno.

Nell'ultimo periodo diverse voci erano circolate riguardo un eventuale "cambio" di utilizzazione del cinema-teatro Acacia. Già in passato si era parlato di una "trasformazione" in un supermercato o in un garage, ma nulla era stato mai realmente deciso. Ora però che cinema e teatro si preparano a riaprire a pieno regime e con capienza totale, per il cinema-teatro Acacia il rischio è quello di finire nel dimenticatoio e diventare col tempo davvero un altro locale. Una sorte già condivisa da altre strutture simili, come il cinema Arcobaleno diventato un negozio di articoli cinesi dallo scorso marzo. Al momento è impossibile sapere quando e se il cinema-teatro Acacia riaprirà: sul suo sito internet è impossibile accedere, e si viene reindirizzati ad una pagina bianca. Gennaro Capodanno ha così lanciato un appello a tutte le forze politiche affinché si faccia il possibile per salvare il cinema-teatro Acacia, uno dei più rinomati e prestigiosi dell'intero Vomero, nato quando ancora, ricorda Capodanno, la zona era pressoché disabitata, con poche abitazioni ed enormi campi destinati alla coltivazione.