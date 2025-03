Il Cinema Metropolitan in via Chiaia riapre il 20 marzo: film in anteprima, presentazioni ed eventi

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

I tempi bui sembrano ormai passati, sembra lontano il periodo in cui tanti artisti e cittadini, alla fine del 2024, protestavano affinché un tale presidio di cultura non chiudesse i battenti. E infatti non soltanto la chiusura e il cambio di destinazione d'uso sembrano ormai scongiurati, anzi: il Cinema Metropolitan in via Chiaia, nel cuore di Napoli, riaprirà i battenti il giovedì 20 marzo, con un già fitto calendario di presentazioni, film in anteprima ed eventi. Il Metropolitan sarà gestito da Circuito Cinema, il cui maggior azionista è Lucky Red, la nota società di produzione e distribuzione cinematografica.

"Vogliamo che il Metropolitan diventi il più bel cinema di Napoli, un luogo vivo, un riferimento per la città e per chi ama il cinema, pieno di attività e di eventi “ – dichiara Andrea Occhipinti, fondatore e da sempre guida di Lucky Red –. Il nostro legame con i cineasti di questa città è sempre stato forte, Pappi Corsicato, Mario Martone e Paolo Sorrentino sono registi che la Lucky Red, principale azionista di Circuito Cinema, ha prodotto e distribuito. Siamo felici di tornare a casa".

"Siamo onorati di riaprire le porte di un cinema unico nel panorama italiano alla meravigliosa città di Napoli. Siamo soltanto a metà dell’opera di ristrutturazione ma in poche settimane abbiamo lavorato senza sosta per riqualificare il cinema e renderlo nuovamente accogliente. Siamo inoltre felici che gran parte dei dipendenti siano rimasti in continuità con la gestione precedente: loro per primi non vedono l’ora che il cinema torni a brillare al pieno delle sue potenzialità" ha invece dichiarato Gabriele D'Andrea, amministratore delegato di Circuito Cinema.