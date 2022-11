Il cimitero degli alberi tagliati a Posillipo: croci sui ceppi, la provocatoria installazione Installazione-denuncia di Ruben D’Agostino a Posillipo: “Il posto più bello e panoramico della città è diventato il cimitero degli alberi da ben oltre 5 anni”.

Chi ha percorso in questi anni Posillipo si è accorto dell'orribile scena: gli alberi, gli storici "Pini napoletani", tutti irrimediabilmente abbattuti. Finiti male a causa dei nubifragi violentissimi degli ultimi anni ma anche, si teme, dell'incuria con cui il verde pubblico napoletano è stato condannato a fine prematura in molte zone della città.

E dove non arrivano i cittadini con le loro proteste o certa politica con le sue denunce (quando e se ci sono) arriva la provocazione artistica e concettuale che fa risaltare questi piccoli grandi orrori urbani e ambientali: Ruben D'Agostino artista e designer, ha dotato i ceppi degli alberi tagliati di tante piccoli croci bianche: uno in fila all'altro danno davvero il senso di un cimitero, un cimitero degli alberi tra via Manzoni, via Boccaccio e viale Virgilio .

È lo stesso D'Agostino a spiegare :