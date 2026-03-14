Il centro commerciale del pezzotto: falsificati 40 marchi famosi e venduti in un deposito di 530 mq

La Guardia di finanza ha scoperto a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, un deposito di merce contraffatta organizzato come un vero e proprio showroom. Nel locale, esteso per circa 530 metri quadrati, erano esposti 25mila capi di abbigliamento e accessori con i marchi falsi di circa 40 griffe internazionali. Quattro persone sono state denunciate.

L’operazione è stata condotta dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli, al termine di indagini svolte dal Gruppo Pronto Impiego di Napoli e coordinate dalla Procura partenopea, con il procuratore aggiunto Alessandro Milita.

All’interno del deposito i prodotti erano organizzati sugli scaffali e suddivisi per tipologia e marchio, tra cui Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fendi, Rolex, Cartier e Montblanc. Secondo gli investigatori, la struttura funzionava come un vero centro di smistamento del falso, utilizzato per rifornire i rivenditori al dettaglio presenti in città. Il locale era nascosto da un tendaggio. Durante l’intervento i finanzieri hanno inoltre individuato un’area adiacente utilizzata come centro spedizioni, dove la merce risultava già confezionata e pronta per essere distribuita nel circuito del mercato parallelo.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 25mila articoli contraffatti. Nei confronti delle quattro persone denunciate sono contestati i reati di «detenzione ai fini della vendita di prodotti con marchi falsi e ricettazione».