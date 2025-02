Il cantante Gigi Finizio ricoverato: “Sto migliorando”. Rinviate date del tour

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

«Grazie a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori, ma soprattutto grazie a voi, vi amo». Una flebo con la scritta «numero 1, maestro» sul profilo Instagram di Gigi Finizio manda in apprensione i fan del cantante napoletano, 59 anni, ricoverato da qualche giorno. Per ora poco o nulla si sa sulla natura del malore, ma egli stesso rassicura i fan: «Sto migliorando«. Per favorire la ripresa, il cantante ha rinviato alcune date del suo tour compresa la prossima, prevista per il 28 febbraio.

Chi è Gigi Finizio: vita e carriera

Gigi Finizio, classe 1965, napoletano doc, nato nel Borgo Sant'Antonio Abate (il "buvero" alle spalle di Porta Capuana) è uno degli artisti più noti del panorama napoletano, insieme a Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, Sal Da Vinci, Mauro Nardi. Ha iniziato prestissimo a cantare: a 7 anni, già interpretava un mostro sacro della musica classica partenopea: Sergio Bruni. Fu protagonista di un "caso" poiché superò l'esame della Siae come cantante, ad appena 9 anni: un bambino prodigio.

Finizio ha partecipato e vinto Sanremo Giovani da cantautore nel 1994 col pezzo "Scacco Matto". Per tre volte è stato al Festival di Sanremo: nel 1995, anno in cui fu protagonista anche di un duetto con Giorgia – voluto fortemente da Pippo Baudo – nella canzone "Io te vurria vasà", nel 1996 e nel 2006 sempre al Festival della canzone italiana, insieme ai ragazzi di Scampia con il singolo "Musica e speranza".