Napoli, il cane Pluto scappa dai botti: salvato in Funicolare, trova da solo la strada di casa Il cagnolino era finito sui binari della Funicolare di Montesanto l’ultimo giorno dell’anno, salvato dagli addetti Anm è riuscito poi a guidarli fino a casa sua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un cagnolino fugge spaventato dai botti di Capodanno sui binari della Funicolare di Montesanto, rimasta aperta tutta la notte per i festeggiamenti. È solo, senza padrone, impaurito e tremante, nascosto in un angolino buio. La macchinista del treno, però, per fortuna riesce a scorgerlo e a fermare la funicolare prima che sia troppo tardi. Due addetti dell’Anm, a quanto apprende Fanpage.it, scendono sui binari e con delicatezza e amore riescono ad avvicinare il cagnetto e a portarlo sulle banchine.

Il cane Pluto fugge dai botti a Montesanto

Il cane ha un guinzaglio e un collarino: si chiama Pluto. È probabilmente sfuggito al suo padrone, dopo essere rimasto spaventato dall’esplosione dei petardi. Il padrone, però, non è più nei paraggi. Gli addetti dell’Anm lo cercano invano. È il tardo pomeriggio del 31 dicembre e a Napoli si stanno già sparando i fuochi di artificio per salutare il 2023. A Montesanto i botti esplodono a ripetizione. Il cane è molto spaventato e per questo gli operatori Anm, quando si approssima la mezzanotte, decidono di portarlo alla Stazione Morghen del Vomero, dove è più tranquillo.

Qui, la bestiola viene rifocillata e messa al caldo. Il cagnolino viene controllato e si accerta che ha anche il chip. Viene fatta la segnalazione alle autorità competenti, ma bisogna aspettare l’indomani per poter risalire all’indirizzo del proprietario. Attorno alle 4,00 di notte, però, quando in città è tornato il silenzio, gli addetti Anm decidono di riportarlo giù a Montesanto. Forse il proprietario è tornato nei paraggi per cercare il suo cane, pensano, o il cagnolino potrebbe appartenere a qualche clochard.

Leggi anche Luciano De Crescenzo trova casa in Rete. E nasce la community dei suoi amici

Uno dei dipinti dei madonnari in via Toledo contro i botti di Capodanno 2024

Il cagnolino riesce a guidare i suoi salvatori verso casa sua

Quando arrivano in Stazione, però, avviene l’inaspettato. Pluto, questa volta rasserenato dall’assenza dei botti, comincia a tirare il guinzaglio, li accompagna fuori in strada e conduce da solo i suoi soccorritori verso una porticina e comincia a grattare e guaire. Gli addetti dell’azienda dei trasporti bussano. La porta si apre. Alle 4,30 del mattino del primo giorno dell’anno il padrone visibilmente emozionato ritrova finalmente il suo cane. Non si aspettava che potesse essere restituito.

L’episodio è stato segnalato al consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Mobilità: “È una storia che mi ha profondamente intenerito. Chiederò all'azienda un encomio per gli operatori che hanno compiuto questo meraviglioso e nobile gesto”.